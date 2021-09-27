قيادى بـ«فتح»: موقف «العمال البريطانى» نتيجة جهود سياسية فلسطينية وعربية

قال القيادي بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، إن تصويت الجمعية العامة لحزب العمال البريطانى باعتبار إسرائيل دولة تمارس جريمة الفصل العنصري والابرتايد ولا بد من فرض عقوبات عليها يمثل حالة من تغير المزاج والواقع الدولي تجاه القضية الفلسطينية بعدما أصبح العالم يدرك أن هذه الدولة الممارسة للاجرام الدولى المنظم هى خادعة ومختبئة خلف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم والتحضر ولكنها دولة تمارس أبشع أنواع الجرائم والاعتداءات والفصل العنصرى.

وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الموقف المتطور لحزب العمال البريطاني المعارض جاء بعد الجهود الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية والعربية، والتى كشفت زيف وكذب الرواية الإسرائيلية المحرضة على الشعب الفلسطيني.

وأشار الحرازين إلى أن الدعوة التى أطلقها حزب العمال البريطانى بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية هى رسالة واضحة؛ للتعبير عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة أسوة بدولة الاحتلال المعترف بها من قبل بريطانيا.