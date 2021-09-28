اقرأ أخبار درجة الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء 28-9-2021

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ترصد الدستور أخبار درجة الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مختلف المحافظات وتوقعات بان الاحوال الجوية مائل للحرارة على محافظة القاهرة والوجه البحري وبعض مناطق الصعيد حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وتشهد مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة.

أخبار درجة الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها حول لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر اليوم السبت سوف تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتقل تدريجيا ابتداء من اليوم الأحد حيث تشهد القاهرةً طقس معتدل رطب نهارا على القاهرةً الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وترصد الدستور لقرائها في بعض المحافظات خلال السطور التالية. وفيما يلي بيان درجة الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات

القاهرة الكبرى :درجة الحرارة العظمى اليوم ٣١ والصغري ٢١

الاسكندرية : درجة الحرارة العظمي ٢٩ الصغري ١٩

الاقصر : درجة الحرارة العظمي ٣٤ الصغري ٢٣

اسوان : درجة الحرارة العظمي ٣٥ الصغري ٢٤

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٣ والصغري ٢٤

السواحل الغربية : درجة الحرارة العظمي ٢٩ والصغري ٢٣

الوجة البحري : درجة الحرارة العظمي ٣١ والصغري ٢١

جنوب سيناء : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٤ الصغري ٢٧

البحر الاحمر : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٣ الصغير ٢٦

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٥ والصغري ٢٤

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٢ والصغري ٢٢



الرياح

وأضافت الأرصاد الجوية الى الايام القادمة تشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، تصل إلى ٥٠ /٦٠ ك في الساعة بينما تعتدل الرياح على القاهرة الكبرى وضواحيها وبعض محافظات الصعيد، كذلك تقل نسب الإحساس بالحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء تدريجيا ابتداء من الاثنين المقبل.



الشبورة

تشهد الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نشاط الشبورة المائية، بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحب منخفضة وذلك يساعد بشكل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبري درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٦٠ والصغرى اللي ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى إلى ٦٠ والصغرى ٤٥ ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٢٥ بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمى ١٥ الصغرى.