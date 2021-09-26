الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انخفاض تدريجي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

طقس
طقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الفترة المقبلة خصوصا بعد انتهاء فصل الصيف رسميا.

وأضاف شاهين، أن الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية، حيث يكون الطقس بين مائل للحرارة ومعتدل خلال فترات النهار، وفي فترات الليل لطيف كما يكون مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل.

بينما أكدت الهيئة العامة للأرصاد على وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت إلى أنه تترواح حالة البحر الأحمر بين المضطربة والمعتدلة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية، مع نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ويكون البحر المتوسط معتدلاً، والرياح شمالية شرقية، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.25 مترًا.

ويكون طقس الغد ليلاً لطيفا على القاهرة وشمال البلاد، معتدلاً على باقي أنحاء مصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

ارصاد الحرارة الوجه البحري درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية شاهين

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