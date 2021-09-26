بسبب انخفاض درجة الحرارة.. إحراز تقدم فى احتواء حريق غابات كاليفورنيا

تمكنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا من احتواء حريق غابات بشكل جزئي أجبر آلاف السكان على النزوح، ودمر أكثر من مئة مبنى قرب بحيرة شاستا شمالي الولاية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد، عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا قولها: "إن انحسار سرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة أبطأ تحرك الحريق نحو شواطئ أكبر بحيرة صناعية في كاليفورنيا، بعيدا عن المناطق المأهولة شمال مدينة ريدينع ما سمح لأطقم الإطفاء بزيادة نسبة احتواء الحريق إلى 35 بالمائة".

وكان الحريق هدد 9 آلاف مبنى غير أن العدد تراجع إلى 2340 يوما الأحد، ويتوقع هطول أمطار خفيفة يوم الاثنين.

وأشارت إدارة إطفاء كاليفورنيا إلى أن التقييم الأولي خلص إلى أن 131 منزلا ومبني آخر قد احترقت، ومن المرجح أن يتغير هذا العدد مع انتقال فرق الإطفاء من شارع إلى شارع لتفقد وتقدير حجم الدمار.

وألقت السلطات القبض على امرأة (30 عاما) للاشتباه في إضرامها الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي، وانتشر بشكل واسع وسط طقس حار وعاصف في المنطقة على بعد نحو 322 كيلومترا شمال شرق سان فرانسيسكو.

ومنذ الإثنين الماضي يواصل أكثر من 1700 من رجال الإطفاء، المعركة المستمرة منذ أيام للدفاع عن أشجار السيكويا العملاقة في كاليفورنيا من خطر تعدى النيران.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز، أن طواقم الإنقاذ هرعت خلال عطلة نهاية الأسبوع لحماية الغابة العملاقة التي تضم شجرة "جنرال شيرمان"، والمعروفة بأنها أكبر شجرة على وجه الأرض.

وبدأت بعض النيران الناجمة عن حريق عاصف بالفعل تلتهم جذوع الأشجار داخل بستان "لونج ميدو جروف"، موطن أشجار السيكويا العملاقة البالغ عمرها 1500 عام.

وقال مسئولون إن حريق "ويندي" التهم يوم الاثنين 25 ألفاً و191 فداناً وتم احتواؤه بنسبة 4% فقط.