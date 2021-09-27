ممنوع دخول «الكاميرات» جامعة دمياط

انعقد اليوم الإثنين، مجلس جامعة دمياط بحرم الجامعة الجديد بجلسته رقم 167 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس مهنئًا إياهم بقرب بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022.

كما وجه الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الثقة وإصدار قرار تعيينه رئيسًا للجامعة لفترة ثانية ولحين بلوغ سن المعاش، كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الجامعة الحاليين والسابقين خلال الأربعة أعوام الماضية خلال فترته الأولى لتولي رئاسة الجامعة على الروح الطيبة التي تحلى بها مجلس الجامعة وروح الفريق والتعاون والذي بدونه لما خطت الجامعة خطوات متميزة في المجال الأكاديمي والإداري والرقي بالجامعة في جميع المجالات للوصول إلى ما عليه الآن مجددًا العهد لإنجاز العديد من المهام الفترة المقبلة.

كما ناقش رئيس الجامعة مشروع جامعة دمياط الأهلية وبحث مع أعضاء المجلس العديد من المقترحات الخاصة بإنشاء كليات وبرامج متميزة وفريدة من نوعها لخدمة سوق العمل ومختلفة عما يتم دراسته بالجامعة وكلياتها الأربع عشرة بشكلها الحالي كي تتمتع جامعة دمياط الأهلية بميزة تنافسية أكاديمية.

كما حث عمداء الكليات على ضرورة المشاركة في مسابقات التميز الحكومي لما تضمه كليات الجامعة من العديد من الإمكانات والقدرات التنافسية التي تؤهلها للاشتراك في جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما هنأ رئيس الجامعة كلية الحاسبات والمعلومات بمناسبة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي، ولما سيمثله ذلك من نقلة نوعية في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها عدم السماح بدخول الكاميرات الاحترافية الفوتوغرافية والفيديو حرم الجامعة والكليات ووحداتها المختلفة بدون إذن مسبق من عميد الكلية بالتنسيق مع إدارة أمن الأفراد والمنشآت، وذلك حفاظًا على التقاليد والأعراف الجامعية، وتغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب البشري للدكتور المندوه حسين بصيلة، ويعد ذلك أول ترقية بكلية الطب البشري.

كما تم نقل الدكتور محمد حمزة قابيل، مدرس القلب من كلية الطب البشري بجامعة قناة السويس إلى كلية الطب البشري بالجامعة، والموافقة على فتح باب التحويلات للبرامج المميزة بكليات الجامعة.