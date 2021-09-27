كواليس واقعة انتحار «فتى الساندويتش».. قرار بدفن الجثة

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة انتحار طفل ألقى نفسه من الطابق السادس عشر من عقاره، نتيجة خلافات مع والدته على ساندويتش والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال أهل المتوفي عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانتحار طفل يبلغ من العمر 14 سنة، قام بإلقاء نفسه من الطابق السادس عشر من منزله الكائن بدائرة القسم من محل سكنه.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليه قام بطلب سندوتش من أحد المحلات الشهيرة وعقب وصول عامل الدليفيري إلى الشقة فتحت له شقيقته فعاتبها المجني عليه لفتحها الباب وحدثت مشادة كلامية بينهما، وعندما تدخلت الأم وعاتبت نجلها المجني عليه وأخدت منه السندوتش وأغلقت باب الشقة فغافلها وألقى نفسه من شرفة الشقة فسقط على سيارة وتوفي متأثرا بإصابته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.