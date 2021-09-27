الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كواليس واقعة انتحار «فتى الساندويتش».. قرار بدفن الجثة

انتحار
انتحار

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة انتحار طفل ألقى نفسه من الطابق السادس عشر من عقاره، نتيجة خلافات مع والدته على ساندويتش والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال أهل المتوفي عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانتحار طفل يبلغ من العمر 14 سنة، قام بإلقاء نفسه من الطابق السادس عشر من منزله الكائن بدائرة القسم من محل سكنه.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليه قام بطلب سندوتش من أحد المحلات الشهيرة وعقب وصول عامل الدليفيري إلى الشقة فتحت له شقيقته فعاتبها المجني عليه لفتحها الباب وحدثت مشادة كلامية بينهما، وعندما تدخلت الأم وعاتبت نجلها المجني عليه وأخدت منه السندوتش وأغلقت باب الشقة فغافلها وألقى نفسه من شرفة الشقة فسقط على سيارة وتوفي متأثرا بإصابته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بالاسكندرية توقيع الكشف الطبى تحقيقات وصول تلقى نفسه بعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ارتفاع إصابات كورونا خلال أسابيع من بدء الموجة الرابعة (إنفوجراف)

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام