الآن لينك الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2021-2022

لينك الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2021-2022 من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية قبيل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد ( 2021 – 2022)، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام و موعد التقديم للطلاب المستجدين الراغبين في التسكين بالمدن الجامعية.

لينك الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2021-2022

يمكن لطلاب بالفرق الثانية والثالثة والرابعة من الناجحين والحاصلين على تقديرات من جيد إلى امتياز من جميع الكليات المتقدمين بطلبات تسكين في المدن الجامعية للعام الدراسي المقبل (2021-2022) الاستعلام عن نتيجة طلباتهم من خلال الموقع الرسمي للمدن الجامعية من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك عقب إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام جاء نظام التقديم والاستعلام الإلكتروني لطلبات التسكين الجامعي ضمن خطة تقليل مرات ذهاب الطلاب وأولياء أمورهم للجامعات في ظل انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة وقائية لتفادي انتشار العدوى بين الطلاب أبرز بنودها تقليل أعداد الطلاب داخل الغرفة الواحدة و الالتزام بالمسافات الآمنة بين الطلاب وتعقيم وتهوية الغرف يوميًا.

موعد تقديم طلبات تسكين المدن الجامعية للطلاب المستجدين 2021

فتحت إدارة المدن الجامعية باب التقديم لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة من الناجحين والحاصلين على تقديرات من جيد إلى امتياز منذ 9 أغسطس الماضي و للطلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق أيضا على أن يتم إغلاق باب التقديم عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن اجتازوا اختبارات الدور الأول والثاني والانتهاء من كافة إجراءات التسكين قبل بدء العام الدراسي المقبل (2021-2022) لعدم تعطيل الطلاب عن الانتظام في دراستهم الجامعية خاصة في ظل جائحة كورونا.

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شروط القبول بالمدن الجامعية 2021

رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية وشروط الالتحاق بها من أكثر التساؤلات التي تشغل باب الطلاب حاليا حيث يشترط في التقديم للتسكين بالمدن الجامعية ما يلي:-