الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن لينك الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2021-2022

تقديم المدن الجامعية
تقديم المدن الجامعية

 لينك الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2021-2022 من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية قبيل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد ( 2021 – 2022)، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام و موعد التقديم للطلاب المستجدين الراغبين في التسكين بالمدن الجامعية.

 لينك الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2021-2022

يمكن لطلاب بالفرق الثانية والثالثة والرابعة من الناجحين والحاصلين على تقديرات من جيد إلى امتياز من جميع الكليات المتقدمين بطلبات تسكين في المدن الجامعية للعام الدراسي المقبل (2021-2022) الاستعلام عن نتيجة طلباتهم من خلال الموقع الرسمي للمدن الجامعية من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك عقب إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام جاء نظام التقديم والاستعلام الإلكتروني لطلبات التسكين الجامعي ضمن خطة تقليل مرات ذهاب الطلاب وأولياء أمورهم للجامعات في ظل انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة وقائية لتفادي انتشار العدوى بين الطلاب أبرز بنودها تقليل أعداد الطلاب داخل الغرفة الواحدة و الالتزام بالمسافات الآمنة بين الطلاب وتعقيم وتهوية الغرف يوميًا.

موعد تقديم طلبات تسكين المدن الجامعية للطلاب المستجدين 2021 

فتحت إدارة المدن الجامعية باب التقديم لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة من الناجحين والحاصلين على تقديرات من جيد إلى امتياز منذ 9 أغسطس الماضي و للطلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق أيضا على أن يتم إغلاق باب التقديم عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن اجتازوا اختبارات الدور الأول والثاني والانتهاء من كافة إجراءات التسكين قبل بدء العام الدراسي المقبل (2021-2022) لعدم تعطيل الطلاب عن الانتظام في دراستهم الجامعية خاصة في ظل جائحة كورونا. 

اقرأ أيضا 

بدء التقديم في المدن الجامعية بسوهاج

شروط القبول بالمدن الجامعية 2021

رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية وشروط الالتحاق بها من أكثر التساؤلات التي تشغل باب الطلاب حاليا حيث يشترط في التقديم للتسكين بالمدن الجامعية ما يلي:-

  • أن يكون الطالب لم يسجل أي مخالفة مخلة بالشرف العام السابق
  • أن يكون الطالب ليس من سكان المحافظة
  • أن يكون الطالب غير متزوج
  • أن يكون الطالب منتظم وغير منتسب في الدراسة
  • ألا يكون الطالب ممن وقع عليه أي عقوبات تأديبية من الجامعة تحرم من التسكين في المدن الجامعية
رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية القبول بالمدن الجامعية المدن الجامعية إدارة المدن الجامعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

«يعاني من الصفرة».. أم تلقي بطفلها في المنوفية وتترك رسالة مؤثرة بجانبه

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية