بدء التقديم الإلكتروني للسكن بمدن سوهاج الجامعية غدا

تعلن جامعة سوهاج عن بدء موعد التسجيل الإلكتروني وقواعد قبول الطلاب الجدد بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد2022-2021، غدًا السبت، وفق الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة.

وقال "عبد الخالق"، إن أعمال التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب الجدد تبدأ فى الفترة من ٤ حتى ١٨ سبتمبر الجاري، على الرابط https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications.

وسيتم فرز المتقدمين وإعلان المقبولين، لتبدأ بعد ذلك عملية استكمال ملف التقديم من خلال ملء الاستمارات التى سيتم نشرها على موقع التقديم، لافتاً إلى أنه لم يتم قبول ملف أي طالب إلا إذا تم التأكد من وجود اسمه فى المتقدمين بالتسجيل الإلكتروني، مشيراً إلى أن التسجيل للطلاب الجدد سيبدأ عقب إعلان المقبولين بمختلف الكليات من مكتب التنسيق.

وقالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، إنه لا بد لكل طالب وطالبة الاحتفاظ بالرقم السري الذي تم إدخاله، وكذلك ضرورة إدخال إيميل مفعل لكل طالب وطالبة، وذلك لحجز وصرف الوجبات بنظام الباركود.

وحددت الجامعة عددًا من الشروط والضوابط للتقديم للمدن الجامعية داخل جامعة سوهاج:

1- التقديم يكون على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية.

2- سحب الملف من المدينة الجامعية وسداد رسوم الاستمارات المطلوبة.

3- سداد المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 2021 للطلاب الملتحقين بالفرقة الأولى، بالإضافة إلى سداد طلاب الفرق الدراسية الأخرى مصروفات الدراسية.

4- (3) صور شخصية.

5- (3) صورة البطاقة الشخصية.

6- تعهد من قبل الطالب أو الطالبة بالالتزام بكل الإجراءات والقوانين التي تسير داخل المدن الجامعية.

7- استخراج "فيش وتشبيه" موجه للمدينة الجامعية التي تود السكن بها.

كما حددت المدن الجامعية شروطًا يجب أن تتوافر في الطلاب الملتحقين بالمدن الجامعية

1- ألا يكون من سكان المدينة الموجودة بها الجامعة.

2- أن يكون من الطلاب النظاميين المقيدين بمراحل البكالوريوس والليسانس.

3- ألا يكون حُكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية.

4- ألا يكون وقع على الطالب المتقدم للإقامة بالمدينة، عقوبة تأديبية أخرى بإحدى المدن الجامعية بالجامعات الأخرى.

5- ألا يكون تم رفضه وإنهاء إقامته بالمدن لعدم سداد الرسوم.

6- ألا يكون متزوجًا أو متزوجة

7- ألا يكون حُكم عليه بعقوبات تأديبية أو حرم من الإقامة بالمدن.