الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قيادات الدولة والقائمين على محطة معالجة مياه بحر البقر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع عدد من قيادات الدولة والقائمين على مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر .
جاء ذلك عقب جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، داخل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.
 وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ أيمن عقل.

السيسي مياه مصرف بحر البقر معالجة مياه مصرف بحر البقر بورسعيد

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