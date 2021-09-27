محافظ البحيرة: المستشفى الجامعي بدمنهور ستحقق طفرة طبية لأهالى المحافظة

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة و الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة للأعمال الجارية لإنشاء مستشفى جامعة دمنهور وكلية الطب والتي ستساهم في رفع المستوى العلمي للجامعة من خلال تخريج أطباء وأساتذة مدربين ميدانيًا وأكاديميًا في كافة التخصصات الطبية وزيادة أعداد الأطباء الأكفاء من أبناء المحافظة.

حيث أكد محافظ البحيرة أن مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة دمنهور سوف يحقق طفرة طبية هائلة وغير مسبوقة فى القطاع الصحي لخدمة أهالى محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما "آمنة" أن المستشفى ستقوم بخدمة ثلاثة طرق ( الدولي، والزراعي السريع، والسكة الحديد)، كما سوف تقدم خدمات صحية وتعليمية لأبناء المحافظة، ويسير العمل بحجم ضخم وبوتيرة جيدة ووصلت نسب التنفيذ 17%.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول وراعي مسيرة البناء والتنمية على أرض محافظة البحيرة وتبنيه للعديد من المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة فى شتى المجالات، والمستشفى الجامعى الجديد جارى تنفيذها على مساحة إجمالية حوالى 5400 متر مربع بسعة حوالي 500 سرير، والمبنى يتكون من دور أرضى و9 أدوار علوية شاملة كافة الخدمات الطبية اللازمة لكلية الطب والبالغ مساحتها حوالى 3500 متر مربع بالإضافة إلى التجهيزات المطابقة لأحدث معايير الجودة الدولية مما يساعد على صقل مهارة الأطباء حديثى التخرج والكوادر العلمية ،كما يتيح فرصة علمية هامة للطلاب بالجامعة من خلال تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل وفقاً لإحتياجات الطلبة، بالإضافة إلى زيادة مهارات الأطباء بالمستشفى الجامعى من خلال التجهيزات المقدمة لهم وفقاً لأحدث معايير الجودة.

كما تفقد محافظ البحيرة رئيس الجامعة مبنى كلية الهندسة لمتابعة الموقف الأخير للتشطيبات النهائية وانتظام خطة العمل استعدادًا لافتتاحها خلال الأيام القادمة، ويجري بها العمل على قدم وساق للإنتهاء منها والتى تعد من الصروح العلمية الهامة التي ستضاف لكليات الجامعة ومن المقرر دخولها الخدمة التعليمية هذا العام حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وجارِ الانتهاء من التشطيبات النهائية استعدادًا لافتتاحها ودخولها الخدمة.

وأشار الدكتور عبيد صالح إلى أن كلية الهندسة مقامة على مساحة 3600م2 وتتكون من 9 أدوار وتضم 7 ورش و7 مدرجات و12 فصل رسم ومكاتب إدارية بجانب القاعات الدراسية والمداخل وهى مدخل رئيسى و7 مداخل فرعية و9 مصاعد كما أن المبنى يحتوي على 5 مولدات كهربائية خاصة بالكلية لخدمة المعامل والورش، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 35 معملًا بالكلية يضم جميع التخصصات المطلوبة بما يخدم العملية والبحثية وتطويرها وفق أحدث الأجهزة والمعدات الحديثة بما يواكب سوق العمل وسوق الإنتاج بما يعود بالنفع على الجامعة والمساهمة المستمرة في التطوير وطبقًا لمواصفات عالمية لمواجهة تحديات سوق الإنتاج والمنافسة مع نظيرها من المعامل والمراكز الإنتاجية الخارج.