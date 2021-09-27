كايرو كافيه تغني بالإيطالية على ألحان عربية في الأوبرا

تقدم فرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي على شرف، حفلًا ضخمًا، يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٩ سبتمبر، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويستضيف الفرقة خلال الحفل، المغنية المصرية الايطالية ليديا لوتشانوى بترو لتشارك مع أعضاء الفرقة ميرا وجيه (غناء)، محمد السواح (ترومبيت) ، حازم عبد القادر (درامز )، محمد العشري (جيتار)، علي شاكر (قانون).

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة المؤلفات الشرقية والغربية القديمة والمعاصرة التى أعاد صياغتها الموسيقار علي شرف برؤية جديدة منها مزيج من موسيقى الزيجات الغجرية ولحن الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب ، كلمات باللغة الايطالية على الحان عربية ، مشاعر ل شيرين ، فانكي روك ، بلوزن أف إلى جانب مختارات من أعمال عبد الحليم، فيروز وغيرها .

يذكر أن علي شرف، هو مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو ، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986 ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى ، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين الكبار منهم النجم مدحت صالح ، والنجم محمد فؤاد، والنجم على الحجار كما قام بتأليف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد كبير من الفرق الواعدة.

كما شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها رياح الغدر ، بابا في تانية رابع كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أمثال أدهم وزينات والثلاث بنات ، فجر ليلة صيف ، المنادي ، أغلى الناس ، شغل عفاريت الى جانب عدد كبير من الأعمال السينمائية منها شباب على الهوا ، أسس فرقة "كايرو كافيه"لتقديم صياغة موسيقية جديدة بطريقة مميزة لروائع عمالقة زمن الفن الجميل .