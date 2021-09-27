الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف 6 مجرات فى الفضاء

الفضاء
الفضاء

ذكر موقع "إنجادجيت" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية، أن علماء الفلك اكتشفوا بالاستعانة بتلسكوب هابل الفضائي ومرصد أتاكاما المليمتري الكبير، 6 مجرات في الفضاء.

 

ووفق العلماء فإن هذه المجرات "ميتة"، وقد نفد الهيدروجين منها، والذي يعد ضروريا لتشكّل النجوم.

 

وأشار العلماء إلى أن هذه المجرات قد تشكلت من خلال عمليات اندماج مع مجرات صغيرة وغازات، حسبما ذكر موقع "إنجادجيت" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.


ووفقا للموقع، فإن هذه المجرات "الميتة بصورة غير عادية" يعود عمرها إلى 3 مليارات سنة بعد الانفجار الكبير.

 

ولا يزال سبب موت هذه المجرات السريع غير معروف بالنسبة للعلماء، وخصوصا اختفاء الهيدروجين.

 

في سياق آخر رصد علماء الفلك مؤخرا "فقاعة" عملاقة فارغة في الفضاء، وذلك خلال دراسة كانوا يجرونها عن كيفية تشكلّ النجوم.

 

وأشار العلماء في بحثهم الذي نشرت نتائجه بمجلة The Astrophysical Journal Letters، إلى أن الفقاعة تمتد لنحو ثلاثة آلاف تريليون ميل، وهي خالية من النجوم.

 

ولتفسير نشوء مثل هذه الفقاعة العملاقة، قال الباحث في الفيزياء الفلكية، شموئيل بيالي: "قد تكون الفقاعة تشكلت بعدما انفجر أحد المستعرات الأعظمية في قلبها، ودفع الغاز إلى الخارج مشكلا هذا الفراغ.

 

وأضاف: عندما يموت نجم، فإن مستعره الأعظم يولد سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي في النهاية إلى ولادة نجوم جديدة.

 

من جهته ايضا التحمت مركبة شحن فضائية صينية بنجاح مع وحدة بمحطة فضاء في رابع مهمة من أصل 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء صينية دائمة بحلول نهاية العام المقبل.

 

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصاروخ (لونغ مارش-7) انطلق حاملا المركبة (تيان تشو-3)، أو "سفينة السماء" باللغة الصينية، من مركز ونتشانج لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.

 

إنجادجيت هابل الفضائي 6 مجرات الهيدروجين الانفجار الكبير الاحداث

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وائل لطفي

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