يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن لينك موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2021 تجارة وصنايع وزراعة وفندقي لذلك نقدم لكم خلال التقرير الرابط الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ويمكن لطلاب خريجي الدبلومات الفنية التسجيل في التنسيق، والضغط على تسجيل الرغبات.

يستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات حتى غدًا الموافق بتاريخ 27 سبتمبر، وأكد رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2021، للجامعات يتم في حدود النسبة المقررة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها في الكليات من حملة الثانوية العامة.

لينك موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية2021 تجارة وصنايع وزراعة وفندقي

لديكم خلال التقرير التالي جميع خطوات الدخول على لينك موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2021 تجارة وصنايع وزراعة وفندقي كما هو موضح في السطور التالية:

- يجب على الطلاب الدخول على الرابط الإلكتروني، وهو https://tansik.egypt.gov.eg/application/.

- ثم اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الرغبات.

- ثم يقوم كل طالب باختيار المدارس التابع لها "المدارس الثانوية الفنية الصناعية التابعة لوزارة التربية والتعليم، المدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية التابعة لوزارة التربية والتعليم، المدارس الثانوية الفنية الزراعية التابعة لوزارة التربية والتعليم، المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي".

- ثم يقوم الطلاب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بكل طالب الموجود في شهادة النجاح، وبعد ذلك كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة التي تظهر لكل طالب وطالبة.

- ثم يختار الطلاب الكليات الذين يرغبون الدخول فيها.

- ويمكن للطلاب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على ايقونة تعديل هذه القائمة.

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- بعد التأكيد على الرغبات يتم إدخال رقم الهاتف والرقم القومى والبريد الإلكتروني «إن وجد»، والرقم السري مرة أخري، وإعادة إدخال الرقم التأكيدى كما هو موضح في الصورة.

- ثم يقوم الطلاب بالضغط على زر التسجيل لحفظ البيانات.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات والتفاصيل عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2021، الذي يبحث عنة الطلاب على مؤشر البحث جوجل.