أحدث تصميمات «دلوتشي أند جابانا» لربيع ٢٠٢٢ (صور)

كشفت دار الأزياء الراقية دولتشي أند جابانا، عن أحدث مجموعاتها لربيع ٢٠٢٢، المستوحاة من أزياء التسعينات، بلمسات فنية عصرية جديدة خطفت أنظار الكثير من محبي الأزياء.



دلوتشي أند جابانا

ووفقا لمجلة Vogue الشهيرة في مجال الموضة والأزياء، فإن عام 2000 هو ذروة علامة Dolce & Gabbana من الأزياء، ففي هذا العام شهدت العلامة تطورا في الأزياء وجماليات لاتنسى من أزياء التسعينيات البسيطة إلى أوائل القرن العشرين.

دلوتشي أند جابانا

ومنها ألقت دار دولتشي أند جابانا، الضوء من جديد على أزياء العصر السابق، وهو العصر الذي تحمس له، الكثير من الشباب، من نجوم البوب ​​من الجيل Z، أي نجوم ما بعد الألفية.

دلوتشي أند جابانا



وأعلنت دار دولتشي أند جابانا: "اعتقدنا أننا سنقوم بشيء مختلف، ولكن في نفس الحالة المزاجية لمجموعة 2000 للدار، فنحن نخرج من وقت مظلم (وهو الوباء) ونريد الاستمتاع بالحياة، نريد النور ".

دلوتشي أند جابانا

وجاء مكان عرض الأزياء،في متروبول، حيث تلألأ عرض الأزياء بالألماس، ومدرج ذو خلفية ذات جوانب، وما لا يقل عن 75 مصباحًا، ومن خلال مشاهدة أحدث مجموعة لدولتشي أند جابانت، والتي يبلغ عمر تصميمها منذ 21 عامًا، يمكنك معرفة أوجه التشابه بين ذلك الحين والآن، من خلابطل عرض الدار لمجموعة من القمصان المصغرة والشفافة، والتنانير ذات الأطراف المزخرفة بالخرز .

دلوتشي أند جابانا

وقد لعبت جينيفر لوبيز دورا هاما، كوجه دعائي لعلامة دولتشي أند جابانا، بارتداؤها بعض أزياء الدار، ولهذا في المجموعة الجديدة، صممت الدار أزياء باسمها، لتكون بمثابة تكريما لها، من خلال وضع صورتها مع اسمها JLO، على أزياء القمصان البيضاء، والبوتات الطويلة المرسومة.

دلوتشي أند جابانا

كما تنوعت أزياء دلوتشي أند جابانا لربيع ٢٠٢٢، حيث ضمت أيضا البنطال الجينز الواسع عالي الخصر، والذي كان موضة جيل تسعينيات، فأعادت الدار احياءه.

دلوتشي أند جابانا

كما كشفت عن تصاميم البليزر المطرز، والبوتات الطويلة حتى الساق، برسومات الحمار الوحشي وغيرها.