الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الفنان مصطفى سلامة عن «عائلة جيجى»: حدوتة واقعية جدًا

عائلة جيجي
عائلة جيجي

قال الفنان مصطفي سلامة، إن حكاية “عائلة جيجي” هي حدوتة واقعية جدًا عن مساوئ الإنترنت، خاصًة في ظل الأيام التي نمر بها والفتيات التي تم القبض عليهن، للتوعية، وعرض مساوئ الإنترنت لجميع للعائلة، متابعًا: "الحدوتة بينت أن السوشيال ميديا مجرد واقع افتراضي ونخلي بالنا منه".

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دوره كان “بلوجر” كوّن أموالًا طائلة وتمكن من فتح مطعم كبير، ويحدث اختلاف بينه وبين "ملك" الشخصية التي تجسدها الفنانة هدى الأتربى.

ووصف عمله مع المخرجة منال الصيفي للمرة الثالثة بالتجربة المشرفة، متابعًا: "أنا وافقت على العمل بمجرد وجودها، لأن نوعية الأدوار مميزة التي تعرض من قبل الأستاذة منال الصيفي، أنا مستمتع معاها جدًا".

وأشار إلى أن مسلسلات الأوف سيزون جعلت هناك حراكًا دراميًا، وتحقق رد فعل جماهيري بشكل جيد جدًا، الجمهور والمشاهد أصبح مستمتعًا بها كثيرًا خاصًة بعد مناقشة قصص جيدة.

 

حكاية عائلة جيجى

وعرضت قناة «الحياة» على مدار الأسبوع الماضى حكاية "عائلة جيجى" من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب"، ولاقت الحكاية ردود أفعال وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور على صفحات السوشيال ميديا المختلفة، لاسيما أن الحدوتة تطرح قضية معاصرة ومهمة جدًا ويعاني منها المجتمع فى الوقت الحالى، من خلال الحديث عن السوشيال ميديا ومخاطرها وما الذى يحدث فى العالم الافتراضى.

وتسلط حدوتة "عائلة جيجى" الضوء على هوس الأشخاص العاديين "بركوب التريند"، حتى لو كان ذلك على حساب حياتهم الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تصوير مقاطع فيديو تحصل على نسبة مشاهدة عالية ليحصلوا على المكاسب المادية والشهرة التى يتمنونها، كما يفضح طريقة تفكير مشاهير السوشيال ميديا، وكواليس حياتهم الحقيقية.

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