الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الجنايات» تأمر بإيداع الطالب قاتل جدته مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إيداع الطالب المتهم بقتل جدته مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي وفحص حالته، لبيان ما إذا كان يعاني من ثمة مشكلة عقلية من عدمه، وبيان مسؤوليته عن أفعاله وحددت جلسة 20 نوفمبر المقبل، لإيداع التقرير.   

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

- تفاصيل القضية

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ز.م»، 19 سنة، طالب بقتل المجني عليها جدته «ز.س.ا» عمدًا مع سبق الإصرار غاية سرقتها إذ أنه ولمروره بضائقة مالية فبيت النية وفكر بروية متخذًا خطوات الشيطان سبيلا له، متناسيًا ما شرع الله به من بر وإحسان فرسم مخططًا إجراميًا محكمًا، أنفذه بالتوجه لضحيته حيث أيقن بمكان تواجدها وبغدر الذئاب دلف لمسكنها مغتنمًا علاقة القرابة بينهما، فدخل أهلا وقصد قتلا وحال مكوث رفقتها قدم إليها مشروب يحوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ مأربه إلا أنه لم يبلغ مقصده ولم يلين قلبه تجاه كهولتها، فاستل أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلك كهربائي» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني، مطوقًا عنقها بواسطته جاذبًا طرفيه عاصرًا إياه حتى خارت قواها قاصدًا قتلها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، فأدركتها ملائكة الرحمة وفاضت روحها لبارئها.

 - ارتباط الجناية بجنحة السرقة

وأضافت التحقيقات، قيام المتهم بارتكاب الجناية السابقة التي ارتبطت لارتكاب جنحة السرقة بأنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المملوكة للمجني عليها وهي عبارة عن مصوغات ذهبية من داخل مسكنها واختلسها لنفسه بنية التملك.

- شهادة مجري التحريات

وأكدت شهادة الضابط مجري التحريات إن تحرياته دلته إلى صحة الواقعة وأضاف بقيام المتهم بقتل جدته المجني عليها وذلك عقب تحصله على إحدى العقاقير المهدئة من إحدى الصيدليات الكائنة بالقرب من مسرح الجريمة،  وخلط محتوى العقاقير التالي بيانها بداخل مشروب مقدما إياه لضحيته بقصد استغراقها نوما للتمكن دون حيلولة من إرتكابه لجرمه إلا أن لم يبلغ مقصده. 

 فامسك سلك كهربائي والذي تحصل عليه جراء إتلافه من إحدى الأجهزة الكهربائية المتواجده بمسرح الجريمة مطوقًا عنق ضحيته، حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها آنذاك وقام بسرقة المشغولات الذهبية خاصتها، وأتبع ذلك ببيع جزء من المشغولات مقابل مبلغ مالي ومحررًا مبايعة بتلك المعاملة التجارية، ونفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بحق المتهم، و تمكن من ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه للواقعة وأرشد عن الحانوت الخاص ببيع المشغولات الذهبية وكذا الجزء المتبقي من تلك المشغولات، وتم ضبط مبلغ مالي والمتحصل من بيع المشغولات الذهبية وعزى قصده قتل المجني عليها مع سبق الإصرار المصمم على ذلك للتأهب إلى سرقة المنقولات خاصتها. 

محكمة جنايات القاهرة مستشفى الأمراض العقلية الصفة التشريحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصدر بـ«الصحة»: تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات محدثة لعلاج كورونا

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

فيديو يحبس الأنفاس.. مشاهد 11 سبتمبر كادت تتكرر فى أستراليا

مائل للحرارة لطيف ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه

الجامعة العربية تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين

باحث فلسطيني: جرائم الاحتلال يجب أن تواجه بخطوات جدية