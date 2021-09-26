«الجنايات» تأمر بإيداع الطالب قاتل جدته مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إيداع الطالب المتهم بقتل جدته مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي وفحص حالته، لبيان ما إذا كان يعاني من ثمة مشكلة عقلية من عدمه، وبيان مسؤوليته عن أفعاله وحددت جلسة 20 نوفمبر المقبل، لإيداع التقرير.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

- تفاصيل القضية

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ز.م»، 19 سنة، طالب بقتل المجني عليها جدته «ز.س.ا» عمدًا مع سبق الإصرار غاية سرقتها إذ أنه ولمروره بضائقة مالية فبيت النية وفكر بروية متخذًا خطوات الشيطان سبيلا له، متناسيًا ما شرع الله به من بر وإحسان فرسم مخططًا إجراميًا محكمًا، أنفذه بالتوجه لضحيته حيث أيقن بمكان تواجدها وبغدر الذئاب دلف لمسكنها مغتنمًا علاقة القرابة بينهما، فدخل أهلا وقصد قتلا وحال مكوث رفقتها قدم إليها مشروب يحوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ مأربه إلا أنه لم يبلغ مقصده ولم يلين قلبه تجاه كهولتها، فاستل أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلك كهربائي» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني، مطوقًا عنقها بواسطته جاذبًا طرفيه عاصرًا إياه حتى خارت قواها قاصدًا قتلها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، فأدركتها ملائكة الرحمة وفاضت روحها لبارئها.

- ارتباط الجناية بجنحة السرقة

وأضافت التحقيقات، قيام المتهم بارتكاب الجناية السابقة التي ارتبطت لارتكاب جنحة السرقة بأنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المملوكة للمجني عليها وهي عبارة عن مصوغات ذهبية من داخل مسكنها واختلسها لنفسه بنية التملك.

- شهادة مجري التحريات

وأكدت شهادة الضابط مجري التحريات إن تحرياته دلته إلى صحة الواقعة وأضاف بقيام المتهم بقتل جدته المجني عليها وذلك عقب تحصله على إحدى العقاقير المهدئة من إحدى الصيدليات الكائنة بالقرب من مسرح الجريمة، وخلط محتوى العقاقير التالي بيانها بداخل مشروب مقدما إياه لضحيته بقصد استغراقها نوما للتمكن دون حيلولة من إرتكابه لجرمه إلا أن لم يبلغ مقصده.

فامسك سلك كهربائي والذي تحصل عليه جراء إتلافه من إحدى الأجهزة الكهربائية المتواجده بمسرح الجريمة مطوقًا عنق ضحيته، حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها آنذاك وقام بسرقة المشغولات الذهبية خاصتها، وأتبع ذلك ببيع جزء من المشغولات مقابل مبلغ مالي ومحررًا مبايعة بتلك المعاملة التجارية، ونفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بحق المتهم، و تمكن من ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه للواقعة وأرشد عن الحانوت الخاص ببيع المشغولات الذهبية وكذا الجزء المتبقي من تلك المشغولات، وتم ضبط مبلغ مالي والمتحصل من بيع المشغولات الذهبية وعزى قصده قتل المجني عليها مع سبق الإصرار المصمم على ذلك للتأهب إلى سرقة المنقولات خاصتها.