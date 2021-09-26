الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحرق المنزل لإبعاد الشبه عن نفسه.. عاطل يقتل زوجته بطريقة وحشية في الجيزة

حبس
حبس

أقدم شخص مهتز نفسيًا، اليوم الأحد، على قتل زوجته بآلة حادة “شاكوش”، وأحرق المنزل في منطقة منشأة القناطر بالجيزة.

البداية، بورود بلاغ إلى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بالعثور على جثة سيدة، إثر نشوب حريق منزل مركز منشأة القناطر.

وبالانتقال والفحص عثر رجال الأمن بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، على جثة لسيدة تدعى هدى بشري، 55 سنة، بدون أي حروق وبها تهتك بالرأس، وإصابة الزوج، 58 سنة، عاطل، بحروق متفرقة في الجسم.

وكشفت تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أن الزوج يعاني من اهتزاز نفسي يعالج منه منذ 13 عامًا، وأنه هشم رأس زوجته بـ"شاكوش" ثم أحضر أسطوانة بوتاجاز من المطبخ إلى غرفة النوم وأحدث قطعًا بالخرطوم لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.

ونقل الزوج إلى مستشفى إمبابة مصابا بحروق، 54٪، ولا يتحدث، وبمحاولة مناقشته فشل رجال المباحث في استجوابه، وتم تعيين حراسة مشددة عليه لحين تماثله للشفاء.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

مهتز نفسي منشأة القناطر شاكوش حرق المنزل قتل

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وائل لطفي

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