الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مائل للحرارة لطيف ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الإثنين، نهارا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما الطقس ليلا فيكون لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.25 إلى 3.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الإسكندرية 28 18
وادى النطرون 30 20
طنطا 29 19
شبين الكوم 30 20
دمنهور 29 20
بلطيم 29 23
مطروح 27 20
السلوم 28 21
سيوة 29 15
بورسعيد 28 24
دمياط 28 22
الزقازيق 30 21
المنصورة 29 20
الإسماعيلية 30 21
السويس 31 20
العريش 29 20
رفح 29 20
رأس سدر 33 21
نخل 29 14
نويبع 33 24
طابا 33 24
كاترين 26 14
الطور 30 21
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 34 23
مرسى علم 34 25
الفيوم 31 21
بنى سويف 32 21
المنيا 32 20
أسيوط 32 18
سوهاج 34 22
قنا 35 23
الأقصر 35 22
أسوان 37 23
ادفو 36 24
أبوسمبل 36 24
الوادى الجديد 34 18
شلاتين 35 25
أبورماد 33 25
حلايب 32 26
رأس حدربة 32 26
 

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