الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وصول 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شؤون البيئة إلى محكمة الجنايات

محكمة
محكمة

وصل إلى محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شؤون البيئة.

و المتهمون هم "ر.خ"، 37 سنة، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شؤون البيئة، و"أ.ع"، 44 سنة، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و "م .ا"، 53 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، "ر.م" ، 39 سنة، استشاري بيئي حر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

نتائج التحقيقات

و كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 42 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمة «ر.خ»، 37 سنة، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شؤون البيئة بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثالث باعتباره عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت،بوساطة المتهمة الرابعة باعتبارها استشاري بيئي حر، 15 ألف جنيه أخذت منه 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد الدراسة البيئية المقدمة من شركة للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها للدراسات البيئية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

المتهم الثاني طلب رشوة لإنهاء إجراءات رخصة توسعة نشاط صناعي

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني «أ.ع»، 44 سنة، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفًا عموميًا، طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهمة الرابعة 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة الحديد والأسمنت.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثالث «م.ا»، 53 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم مبلغ الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمة الرابعة «ر.م»، 39 سنة، استشاري بيئي حر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدمت مبلغ الرشوة، وكذلك التوسط في طلب وأخذ موظف عمومي مبالغ مالية على سبيل الرشوة موضوع الاتهامين السابقين.

4 متهمين قضية رشوة جهاز شئون البيئة محكمة جنايات القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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