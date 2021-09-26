هل التهديد بالطلاق يعد طلاقًا؟ .. علي جمعة يوضح

علق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على لفظ "تبقي طالق لو"، قائلًا: “إن هذه الصيغة لا يقع بها الطلاق وذلك عند ابن حزم”.

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن جملة "تبقي طالق لو" يؤخذ بها في بعض الأمور وهناك من المجتهدين من يرى أن هذا الشرط ليس واقعًا لأنه ليس الصيغة الشرعية التي طلبها الله من عباده وهي جملة "أنتِ طالق".

وأشار إلى أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعى ومالك وأحمد يرون جملة "تبقي طالق لو" تقع طلاقًا، ولكن لا تقع طلاقًا عند بعض العلماء لأنهم يرون أن هذه ليست الصيغة الشرعية التى طلبها منا المولى عز وجل وهى “ أنتِ طالق“، مُشيرًا إلى أن قول ”أنتى طالق لو عملتي كذا” لا يقع بها الطلاق إلا عند المذاهب الأربعة يقع بها الطلاق.

وتابع: أنه يجب على الناس أن تأخذ بما يفتيهم به المفتي لأنه يأخذ بالعصر، ويجب فهم سنة الله ورسوله من المفتي ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء فهم من يعيشون العصر ويختارون الاختيار الفقهي المناسب لمصالح الناس ومقاصد الشرع.