«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «المحضر» بمنطقة الحدائق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن تضرر أحد الأشخاص من عدم تمكينه من تحرير محضر بسرقة الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، واحتجازه وإجباره على التصالح مع المشكو في حقه.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وتبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى أنه سبق وتبلغ لقسم شرطة الحدائق بشكوى بالعقار المشار إليه وبالانتقال والتقابل مع كلٍ من طرف أول شخصين وسيدة "ورثة العقار"، جميعهم مقيمون بدائرة قسم الوايلي.

والطرف ثان، أحد الأشخاص "مقاول" مقيم بمحافظة سوهاج، تبين وجود نزاع بينهم على ملكية العقار، وإدعاء الأخير شراء العقار مقابل مبلغ مالى من الورثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخلاء سبيل الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه أحد الأشخاص من الطرف الأول "ورثة العقار"، وضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.