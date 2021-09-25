السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حمدان دقلو: لا نقبل تهديدنا بالشارع أو المجتمع الدولي

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على رفضه التهديد بالشارع أو بالمجتمع الدولي، داعيا إلى الوفاق بين مكونات الفترة الانتقالية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مناسبة اجتماعية في الخرطوم: "بعد الآن لن نسكت على الحق".

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه سبق أن قدم استقالته ثلاث مرات من مجلس السيادة.

كما شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ضرورة أن تشمل مبادرته كل القوى السياسية دون إقصاء.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو: أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت تستهدف المكون العسكري بالأساس.

وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، غلق الشوارع وتعطيل مصالح المواطنين، داعيا إلى سن تشريع ينظم الاحتجاج والتظاهر. 

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أن التلويح بالشارع ستتم مواجهته بإخراج شارع مؤيد لنا أيضا.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه لا يمكن التهديد بالمجتمع الدولي الذي يجب أن يدعم الشعب السوداني لا عدة أحزاب، داعيًا إلى وفاق وطني لتجاوز العقبات.

استطرد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه لا يمكن عزل الإدارات الأهلية وبقية القوى السياسية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، العزم على استكمال التحول الديمقراطي، وأنه لا مجال لحكم عسكري مجددا، لكن لن نصمت على الهجوم المتواصل علينا.

مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الخرطوم عبد الله حمدوك القوى السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

شكري يؤكد موقف مصر من التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

الباز: الدولة في مرحلة بناء.. وضرائب اليوتيوبرز «تحقيق للعدالة»

تظاهر آلاف ضد قيود كورونا في فرنسا.. واشتباكات في نيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم