حمدان دقلو: لا نقبل تهديدنا بالشارع أو المجتمع الدولي

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على رفضه التهديد بالشارع أو بالمجتمع الدولي، داعيا إلى الوفاق بين مكونات الفترة الانتقالية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مناسبة اجتماعية في الخرطوم: "بعد الآن لن نسكت على الحق".

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه سبق أن قدم استقالته ثلاث مرات من مجلس السيادة.

كما شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ضرورة أن تشمل مبادرته كل القوى السياسية دون إقصاء.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو: أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت تستهدف المكون العسكري بالأساس.

وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، غلق الشوارع وتعطيل مصالح المواطنين، داعيا إلى سن تشريع ينظم الاحتجاج والتظاهر.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أن التلويح بالشارع ستتم مواجهته بإخراج شارع مؤيد لنا أيضا.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه لا يمكن التهديد بالمجتمع الدولي الذي يجب أن يدعم الشعب السوداني لا عدة أحزاب، داعيًا إلى وفاق وطني لتجاوز العقبات.

استطرد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه لا يمكن عزل الإدارات الأهلية وبقية القوى السياسية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، العزم على استكمال التحول الديمقراطي، وأنه لا مجال لحكم عسكري مجددا، لكن لن نصمت على الهجوم المتواصل علينا.