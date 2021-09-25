أذربيجان: تطعيم أكثر من 8 ملايين شخص ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في أذربيجان، اليوم السبت: تطعيم 65 ألفًا و861 شخصًا على مستوى البلاد ضد فيروس كورونا المستجد على مدار اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح ثمانية ملايين و293 ألفًا و590 شخصًا.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء (تريند) الأذرية: أنه جرى تطعيم 16 ألفًا و 643 شخصًا على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"، و تلقى 49 ألفًا و 218 آخرين الجرعة الثانية.

وأعلنت السلطات الصحية في أذربيجان في وقت سابق من اليوم: استمرار ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1099 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 479 ألفًا و814 مصابًا على مستوى البلاد.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.