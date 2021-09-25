طارق نصير: نسعى لتطويع الدبلوماسية البرلمانية لخدمة العمل العربي المشترك

أشاد اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي، بافتتاح برنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية، حول المعايير الحديثة فى إدارة المجالس النيابية والشورية، الذي ينظمه البرلمان العربي من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.

وأكد نصير، أن هذا البرنامج يساعد على تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية لخدمة العمل العربي المشترك، خاصة على المستوى البرلماني.



ولفت نصير إلى أن عدد المشاركين في هذا البرنامج حوالي 15 أمينًا عاماً وأميناً عاماً مساعداً يمثلون عدداً من البرلمانات العربية، مشيرا إلى أن البرنامج سوف يناقش عدد من المحاور منها الإتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني.

وكذلك بناء استراتيجيات التميز لمكتب الأمين العام والتعريف بصلاحياته وما يمكنه من الحصول على الأيزو في مجال العمل البرلماني فضلاً عن البروتوكول البرلماني للأمين العام ودوره في العلاقات الدولية إلى جانب التواصل المجتمعي له.



وأضاف اللواء طارق نصير أن البرلمان العربي منذ إنشائه وهو يرسخ إلى السياسة العربية المشتركة لخدمة للمصالح العليا للأمة العربية وتأكيداً لمبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطي في البلدان العربية لتوثيق الروابط بين الشعوب العربية ".

وأكد أن البرلمان العربي برئاسة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي يلعب دور كبير في الوعي لدى الشعوب العربية مؤمنا بالعمل العربي المشترك، الذي يساهم. في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة ، وصولاً الى تحقيق الوحدة العربية التي باتت ضرورة ملحة، في ظل ظروف بالغة الدقة، من استهداف خارجي ومطامع استعمارية.