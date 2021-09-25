السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفل فى ترعة مشروع 8 بالبحيرة

غرق
غرق

غرق طفل مصرعه قبل قليل بمياه مشروع 8 بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم استخراج الجثة ونقلها لمستشفى حوش عيسى وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى بالواقعة، وتبين  لمأمور مركز شرطة حوش عيسى بالانتقال والفحص غرق الطفل يونس مصطفى عطية مقيم قرية الأبقعين، وبسؤال أهلية المجني عليه قرروا أثناء قيام الطفل المتوفى باللهو أمام المنزل زلت قدمه وسقط بمياه الترعة مما تسبب في وفاته بإسفكسيا الغرق ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

طفل رضيع حوش عيسى محافظة البحيرة أمن البحيرة مركز شرطة

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