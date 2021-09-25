برلمانية: نسعى لإنشاء معهد للكبد والجهاز الهضمى والأورام بالفيوم

قالت ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إنها تسعى مع الجهات المختصة لإنشاء معهد كبير للكبد والجهاز الهضمى والأورام، مضيفة أن علاج أمراض الكبد يتم توفيرها للمريض، حتى لا يضطر المريض لأن يذهب خارج المحافظة، جاء ذلك أثناء انعقاد المؤتمر الأول لمستشفى الفيوم العام، بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، تحت عنوان مؤتمر الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، بحضور ممثلي 10 من الجامعات المصرية، لمناقشة المستجدات في علاج أمراض الكبد.

أشارت إلى أن الفيوم كانت من أعلى النسب انتشارًا للبلهارسيا ومرضى فيروس C، وجاءت مبادرة 100 مليون صحة للتخلص من الفيروس نهائيًا، وبعد مرور سنوات من هذه المبادرة نعمل على متابعة مرضى تليف الكبد والإحصائيات أكدت أننا أكثر محافظة استطاعت تحقيق نظام صارم، لمتابعة أكبر عدد من المرضى الذين تم شفاؤهم من فيروس سى بالفيوم، حيث يتم علاج آلاف المرضى سنويًا.

وقالت عضو مجلس النواب بلجنة الصحة، إننا استطعنا إمداد قسم الكبد والجهاز الهضمى المناظير بأحدث الأجهزة بتمويل من وزارة الصحة والسكان، وتم افتتاح وحدة للمناظير على أعلى مستوى، ويقدم خدمة متطورة للمرضى فى شمال الصعيد بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى ووحدة مناظير القنوات المرارية، موضحة أننا سعينا للحصول على هذا الدعم من وزارة الصحة لدعم أهالينا فى شمال الصعيد.

وأوضحت أن مستشفى الفيوم العام مجهز على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة لـ4 ملايين مواطن، وهو العمود الأساسي لتقديم الخدمات العلاجية للمواطن مجانًا.