السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يجتمع بنظيره الجزائري على هامش أعمال الأمم المتحدة (فيديو)

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره الجزائري

اجتمع ‏وزير الخارجية ‎سامح شكري، منذ قليل، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، خلال وجودهما في ولاية نيويورك الأمريكية.

ويأتي لقاء شكري ووزير خارجية الجزائر على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية نيويورك الأمريكية.

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري 

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية مهمة على هامش أعمال الأمم المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية وأبرز الملفات الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية الجزائر الجزائر لعمامرة الامم المتحدة

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