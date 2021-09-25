وزير الخارجية يجتمع بنظيره الجزائري على هامش أعمال الأمم المتحدة (فيديو)

اجتمع ‏وزير الخارجية ‎سامح شكري، منذ قليل، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، خلال وجودهما في ولاية نيويورك الأمريكية.

ويأتي لقاء شكري ووزير خارجية الجزائر على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، والتي تعقد في ولاية نيويورك الأمريكية.

ووصل شكري إلى ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري