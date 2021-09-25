السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأنبا باخوميوس يهنئ محافظ البحيرة بالعيد القومي للمحافظة

الأنبا باخوميوس يهنئ
الأنبا باخوميوس يهنئ محافظ البحيرة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، بمجمع دمنهور الثقافي، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وهنأ الأنبا باخوميوس، محافظ البحيرة، مؤكداً أن “روح المحبة تجمعنا سوياً، ونتشارك في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأشار باخوميوس إلى روح الود والمحبة التي تربطنا كنسيج واحد يتجلى في المشاركات المتبادلة في كافة المناسبات، مشيدا بكافة الجهود والتنمية الكبيرة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات وبمعدلات غير مسبوقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ورحب آمنة، بالأنبا باخوميوس والوفد المرافق له، مؤكداً أنه قيمة وقامة لنا جميعاً، والذى لم تمنعه حالته الصحية ومرضة من تقديم التهنئة لشعب البحيرة العظيم بعيدها القومي وهو أمر ليس بغريب أو جديد عليه فكل خطواته تعكس وحدتنا وتماسكنا شعب واحد جميعاً على قلب رجل واحد خلف بلدنا.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة العيد القومي السكرتير العام اللواء هشام آمنة

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