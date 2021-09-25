خليفة ميركل المحتمل يحذر من مشاركة اليسار فى الحكومة الألمانية المقبلة

حذر مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على المستشارية في ألمانيا، أرمين لاشيت، مجددا من مشاركة حزب اليسار في الحكومة الألمانية المقبلة.



وقال لاشيت اليوم السبت في آخن، خلال اجتماع انتخابي حاشد مع المستشارة أنجيلا ميركل: "نحن بحاجة إلى حكومة مستقرة"، مؤكدا أنه لا يريد أن يشارك اليسار في الحكومة الاتحادية المقبلة، متوقعا في المقابل مشاركته حال فوز أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار، بأغلبية في الانتخابات المقررة غدا الأحد.



وأكد لاشيت ضرورة استغلال الساعات الأخيرة قبل الانتخابات، وقال مخاطبا الناخبين: "إذا كنتم تريدون استقرارا في ألمانيا، فيجب أن يحتل التحالف المسيحي المركز الأول غدا".



وفي مسقط رأسه آخن، أعرب لاشيت عن ثقته في أن حزبه المسيحي الديمقراطي سيكون أقوى قوة سياسية في الانتخابات العامة.



وتابع عدة مئات من المؤيدين فعالية الحملة الانتخابية في منطقة المشاة بآخن-بورتشيد، حيث يعيش لاشيت، واحتفوا بالمرشح لاشيت مرارا، مرددين صيحات "أرمين، أرمين".

وفي سياق متصل، واصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لخليفتها المحتمل أرمين لاشيت في آخر فعالية لحملته الانتخابية، قبل يوم على الانتخابات العامة المقررة في البلاد غدًا الأحد.

وقالت ميركل اليوم السبت خلال اجتماع حاشد مع لاشيت في مسقط رأسه بمدينة آخن: "الأمر غدًا يدور حول بقاء ألمانيا مستقرة... من يحكم ألمانيا، مسألة مهمة".

وذكرت ميركل أن لاشيت قاد بنجاح ولاية شمال الراين-ويستفاليا بصفته رئيسًا لحكومتها، وليس هذا فحسب، بل فعل أيضًا الكثير من أجل وحدة أوروبا، مضيفة أن أعماله تتسم بـ"بناء الجسور" وإشراك الناس.

وقالت ميركل إن لاشيت أظهر على مدار مسيرته السياسية أنه يدعم مبدأ التضامن، والحزب المسيحي الديمقراطي، ليس فقط نظريًا، "بل بحماس ومن القلب".

في سياق متصل، أعرب أكثر من نصف الألمان عن اعتقادهم بأنهم لن يفتقدوا أنجيلا ميركل كمستشارة، وفق استطلاع أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، حيث أجاب 52% من الألمان على سؤال "هل ستفتقد أنجيلا ميركل بعد انتهاء فترة ولايتها كمستشارة؟" بـ"لا، مطلقًا" أو "لا على الأحرى".

وفي المقابل، ذكر 38% من الألمان أنهم يتوقعون أن يفتقدوا ميركل كمستشارة ولم يحدد 10% موقفهم.