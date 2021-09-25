«عروستي» يتصدر الإيراد اليومي لشباك التذاكر

بعد أيام من عرضه..

تصدر الفيلم السينمائي الجديد "عروستي" لأحمد حاتم وجميلة عوض قائمة إيرادات الأفلام المتنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم أمس 608 آلاف و253 جنيهًا ليحتفظ الفيلم بالمركز الأول بين 9 أفلام تتنافس على إيرادات شباك التذاكر ومنها ماكو وموسى و200 جنيه والإنس والنمس والعارف و البعض لا يذهب للمأذون مرتين ومش أنا.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "عروستي" قد طرحت الفيلم بدور العرض المصرية الأربعاء الماضي ليدخل العمل ضمن سباق الأفلام المعروضة منذ بداية موسم الصيف السينمائي بعد أن أفرجت الشركات المنتجة للأعمال السينمائية عنها هذا الموسم بعد تأجيلها اكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأقامت الشركة المنتجة للفيلم عرضًا خاصًا للعمل بمدينة الشيخ زايد بحضور جميع أبطاله وعدد من النجوم والنقاد والإعلاميين بينما غاب عن العرض بطل الفيلم أحمد حاتم لتواجده في دبي.

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية الفيلم السينمائي الجديد "عروستي" تصنيفًا عمريًا يندرج تحت فئة جمهور عام.

وقررت الشركة المنتجة للفيلم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في القاهرة والمحافظات في 72 دور عرض على مستوى الجمهورية.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم الرومانسي الكوميدي "عروستي" قد أطلقت إعلانه الرسمي للمخرج محمد بكير والذي يجمع لأول مرة النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن المرتقب عرضه يوم 22-9 في دور العرض.

الإعلان الرسمي للفيلم يصور أحمد حاتم وجميلة عوض وقد جمعت بينهما ما يبدو أنها علاقة غير مستقرة تشهد الكثير من التقلبات والشد والجذب.

أبطال فيلم "عروستي"

الجدير بالذكر أن فيلم "عروستي" سيطرح بدور عرض السينما التجارية يوم 22 في شهر سبتمبر الجاري، وهو من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، بمشاركة نخبة من النجوم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوقي، هند عبدالحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي.

والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

قصة الفيلم

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما.