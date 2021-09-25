السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

اصطدام سفينة شحن روسية بأخرى تركية فى مضيق البوسفور

جريدة الدستور

اصطدمت سفينة الشحن الروسية "روسيتش- 10" بأخرى تركية في مضيق البوسفور، أعقبها تصادم آخر للسفينة الروسية بقارب صيد تركي، ما أدى إلى إرسال السلطات التركية فريق إنقاذ إلى المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، عن بيان للمديرية العامة للسلامة الساحلية التركية أن سفينة الشحن الروسية "روسيتش- 10" اصطدمت بالسفينة التركية "تحسين إمام أوغلو" في مضيق البوسفور.

وأوضح البيان أن السفينة الروسية اصطدمت بعد ذلك بقارب صيد تركي، مشيرا إلى إرسال فريق إنقاذ إلى المنطقة، مؤكدا أن السفينة الروسية رست بأمان.

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