السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقعات بزيادة البرلمان الألماني عدد أعضائه بعد الانتخابات

الانتخابات في ألمانيا
الانتخابات في ألمانيا

قد يكون عدد النواب في البرلمان الألماني القادم أكبر من عددهم في البرلمان الحالي، بحسب توقعات باحث بارز في الانتخابات.
 وبناء على أحدث استطلاعات الرأي، يقدر روبرت فيركامب، الخبير لدى مجموعة "بيرتلسمان" الإعلامية، أن عدد نواب البرلمان الألماني (البوندستاج) يمكن أن يتراوح بين 672 و912 نائبا. 

وفي سيناريو متوسط، قد يبلغ عددهم 810 نواب.

ويضم البرلمان الحالي 709 نواب - وهو الأكبر بالفعل على الإطلاق من حيث عدد النواب.
ويُقدر الحجم القياسي النظري للبوندستاج بـ 598 نائبا لكن هذا العدد يمكن أن يزداد بشكل كبير بسبب نظام التصويت المزدوج في ألمانيا.
ويقوم كل ناخب في ألمانيا بعمل تقاطعين على ورقة الاقتراع الخاصة به: في التصويت الأول، يصوت الناخب لمرشح معين محدد في دائرته الانتخابية؛ وفي التصويت الثاني يصوت لحزب. 

ويعتبر التصويت الثاني أكثر أهمية من نواحٍ عديدة لأنه يحدد التوزيع العام للمقاعد في البوندستاج بين الأحزاب.
يعني هذا النظام أن الحزب قد يحصل على مقاعد مباشرة - من خلال الأصوات الأولى - أكثر مما يمكن تخصيصه وفقا للأصوات الثانية، وللحفاظ على التناسب بين الأحزاب على أساس الأصوات الثانية بالغة الأهمية، يتم منح مقاعد إضافية لأحزاب أخرى. 

وتحصل الأحزاب الأخرى على هذه المقاعد التعويضية حتى يحصل كل حزب على العدد الصحيح من المقاعد الذي يعكس حصته في التصويت الثاني.
هذا يعني أنه غالبا لا يتضح عدد النواب الذين سيضمهم البوندستاج إلا بعد ظهور النتائج النهائية.

ويعتقد أكثر من ثلثي الألمان حاليا أن البوندستاج كبير بالفعل، حسبما كشف استطلاع للرأي اليوم السبت.

وقال 71 % من الألمان إن البرلمان به عدد كبير جدا من الأعضاء، وقال 11% آخرون إنهم يعتقدون أن عدد المقاعد صحيح تماما، في حين رأى 3% فقط أنه ينبغي توسيع البوندستاج.

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