مشروعات وصيانة ودراسات فنية لتحديث منشآت «الري» بالمحافظات

يواصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية بهدف تحديث وتأهيل وصيانة كافة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجالتأهيل منشآت الرى الكبرى، حيث تعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر، حيث تم إنشائها منذ ١٤٩ عاماً، وتهدف لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات (٧) ترع فرعية تغذيها المجموعة، وتخدم زمام مساحته حوالي ١.٥٠ مليون فدان فى خمسةمحافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، ويأتى هذا المشروع استكمالاً للقناطر التى سبق تنفيذها على بحر يوسفخلال السنوات الماضية وهى قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب)، وقد تم تلقي العروض الفنيةوالمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البتالفنى والمالى، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

كما يقوم القطاع بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسيةوالقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – اوناش – جنازير – اجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – اعمال الحقن - الترميم).

وفي إطار تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/يوم بهدف معالجة ملوحة مياهالصرف الزراعي، يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ (٣) قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

كما قام القطاع بتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه فى شهر مايوالماضى، والذى يعد من أهم الأهوسة الملاحية علي نهر النيل، حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان بخلاف الملاحةالنهرية المعتادة ، وقد أدت أعمال التحديث لخفض زمن الملء والتفريغ ليصبح ١٥ دقيقة بدلاً من ٢٢ دقيقة قبل عملية التأهيل، وهو ما ينعكس إيجابياً على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

كما يتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحاليةالمحيطة بالموقع، حيث يتم تنفيذ أعمال ترميم وصيانه ومراشمة للبوابات بعد تجفيف الفتحات وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولدالكهربائي، بالإضافة لتنفيذ عملية تدعيم وتأهيل (٢٥) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى ك ١٠٤٦ على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم البغال وإعادةتأهيل المبانى وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وعمل أسفلت جديد لكوبرى القنطرة وتدعيم وتجديد الهدارخلف قناطر زفتى، بالإضافة لتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

كما يقوم القطاع حالياً بإجراء العديد من الدراسات مثل (دراسة تأهيل الكوبري "الخرساني الثابت والمعدني المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط - دراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقى كيلو ٣٥.٠٠، وأعمال جسات ورفع مساحي وجسصوتي للعديد من القناطر).