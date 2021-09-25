وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، وفقًا لما أعلنته الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتطرق المالكي إلى آخر المستجدات، وإلى كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة، والخيارات أمام الشعب الفلسطيني وحقوقه، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في تنفيذ هذا الخطاب، عبر الآليات الواردة فيه.

وشكر المالكي الأمين العام، ومنظمة التعاون الإسلامي ومواقف دولها الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني منذ إنشاء المنظمة، وعبر عن ضرورة العمل الدولي المشترك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المالكي والعثيمين على أهمية الحفاظ على حل الدولتين، وعلى قضية فلسطين كقضية مركزية لمنظمة التعاون الإسلامي.

بدوره، عبر العثيمين عن شكره لوزير الخارجية، والثقة التي منحته إياها دولة فلسطين خلال ولايته وترؤسه لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعا للحفاظ على العلاقة المميزة، بما يحافظ على القدس قلب منظمة التعاون الإسلامي.