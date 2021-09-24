عرض «طقوس العودة» بقصر ثقافة دمنهور.. غدًا

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "طقوس العودة" من إنتاج الفرقة يقدم ابتداءً من غد السبت على مسرح قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة، ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي.

يقدم العرض في تمام الثامنة مساءً يوميا وحتى الأربعاء ٢٩ من شهر سبتمبر الجاري بالمجان، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارات “الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية”، ومحافظة العربية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن فكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها، والذي يقدم في قالب طقسي موسيقي غنائي.

"طقوس العودة" من بطولة نجلاء يونس، ماهر محمود، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الحجار، ديكور وأزياء نورهان سمير، ومن إخراج سعيد سليمان.