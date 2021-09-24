الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«أبو شقة» يهنئ المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني الـ 91

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بالأصالة عن نفسه وقيادات وجموع الوفديين بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة العيد الوطنى الواحد والتسعين. 

وقال «أبو شقة»: خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، مساء أمس الخميس، في القاهرة بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة، أن حزب الوفد يُقدر الدور القومي للمملكة العربية السعودية في الوقوف والمساندة بكافة القضايا العربية والإسلامية. 

وأعرب عن تقدير حزب الوفد للعلاقات الوطيدة والوثيقة التي تربط بين الوطنين المصري والسعودي، وعلاقة الأخوة التي تجمع بين شعبيهما. 

وأكد «أبو شقة» على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين حزب الوفد والمملكة العربية السعودية، داعياً الله لها بقيادتها وشعبها بالخير وأن يحفظها ويقيها من كل سوء.

المستشار بهاء الدين أبو شقة الوفد الشعب السعودى أبو شقة خادم الحرمين الشريفين

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