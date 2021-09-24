السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

استعدادات وكواليس مسلسلات رمضان 2022 .. عودة ياسمين صبري ومفاجأة محمد رمضان

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نستعرض لكم فى هذا التقرير أبرز الاستعدادات وكواليس مسلسلات رمضان 2022، حيث يدخل عدد كبير من النجوم في التحضيرات الأولية لأعمالهم الرمضانية المقبلة، والتي سيتم عرضها خلال شهر رمضان 2022، حيث أعلن عدد قليل من النجوم مشاركتهم بشكل رسمي في هذا الموسم الملىء بالأعمال المميزة وذو التكلفة الإنتاجية العالية.

استعدادات وكواليس مسلسلات رمضان 2022

أول الأعمال المنتظر مشاركتها في الماراثون القادم هو مسلسل "الأختيار" في موسمه الثالث، وهو العمل الذي حقق حالة نجاح كبيرة في الاعوام الماضية بفعل قصصه الواقعية والتي دخلت قلوب المشاهدين بأعتبار أنها تجسد واقع عاش فيه المصريين طوال السنوات الماضية .

العمل في موسمه الثالث سيتناول قضايا جديدة في حرب الدولة المصرية ضد الارهاب، حيث سيكون من بطولة النجميين أحمد السقا وياسر جلال، وسيقدمون أدوار ضباط، وجاري الاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل .

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ثاني الأعمال المنتظر عرضها خلال شهر رمضان هو مسلسل للفنان محمد رمضان سيتعاون خلاله مع الفنانة دينا الشربيني والمخرج محمد ياسين، وهو العمل الذي من المتوقع أن يكون ذو طابع مختلف من حيث القصة والمضمون وهو إنتاج شركة "سعدي جوهر"، وهي الشركة التي قدمت مسلسل "لعبة نيوتن" في العام الماضي.

أبرز أسماء مسلسلات رمضان 2022 

ومن ضمن الأعمال المرجح عرضها خلال رمضان المقبل هو الموسم الثالث لمسلسل "اللعبة" للنجمين شيكو وهشام ماجد، وهو العمل الذي يحمل اسم "اللعب مع الكبار"، وجاري تحضيره هذه الفترة.

كما تستعد الفنانة ياسمين صبرى للمشاركة فى الموسم الرمضانى المقبل حيث استقرت على تقديم اختيار مسلسل "حلم ليال"، وهو من إنتاج سينرجى، وتأليف محمد عبدالمعطى .

ومن المرجح أن يخوض الفنان حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل بالجزء الثانى من مسلسل "المداح"، بعد نجاح الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى، وحقق ردود فعل كبيرة.

ويظهر خلال الماراثون المقبل موسم جديد لمسلسل "هجمة مرتدة" من المرجح أن يقوم النجم أمير كرارة بدور البطولة فيه، لكنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي إلى وقتنا الحالي، وعلى نفس المنوال يستعد الفنان احمد مكي لتصوير جزء سادس من مسلسل "الكبير أوي" مع الفنانة أسماء أبو اليزيد لكن لم يتضح حقيقة تقديم العمل من عدمه بشكل رسمي إلى الان .

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