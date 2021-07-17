الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تعاقده على «الاختيار 3».. الجمهور: أحمد السقا قدها

أحمد السقا
أحمد السقا

يخوض الفنان أحمد السقا السباق الرمضانى لعام 2022 بمسلسل "الاختيار 3"، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتواجد فيها "السقا" فى موسمين رمضانيين متتاليين، حيث من المعروف أنه يقدم عملا دراميا كل عامين أو ثلاثة.

 

وتصدر اسم الفنان أحمد السقا، مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمجرد نشر خبر تعاقده على المشاركة في مسلسل الاختيار3. 


وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الخبر الذي تم تداوله، ولاقى الكثير من التعليقات حيث قالت آنتي مونا، من رواد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك": "لايق عليه"، واتفقت معها في الرأي عبير الشعراوي قائلًة: "هيكون جزء قوي زي اللي قبله السقا ليه جمهوره وهو غول تمثيل".

 

وعلق هشام السيوفي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "السقا كسبان دائمًا في دور الضابط، إن شاء الله يكون جزء مميز وجامد زي اللي قبله من جزءين"، وكتبت أميرة أبو العز: “واثقين في أداء أحمد السقا إنه هيكون مختلف عن كل أعماله السابقة، وهيقدر يعمل جزء عظمة”. 


وظهر "السقا" كضيف شرف فى الجزئين السابقين من مسلسل "الاختيار"، واستطاع أن ينال استحسان الجمهور الذين وصفوه بالمؤثر.


"الاختيار 2" كان من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي تأليف هاني سرحان إخراج بيتر ميمي، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم أسماء أبو اليزيد، محمد حلاوة، والراحل هادي الجيار. 

أحمد السقا مسلسل الاختيار 3 الفنان احمد السقا الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

مستثمرو العاشر: مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البرلمان قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية