بعد تعاقده على «الاختيار 3».. الجمهور: أحمد السقا قدها

يخوض الفنان أحمد السقا السباق الرمضانى لعام 2022 بمسلسل "الاختيار 3"، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتواجد فيها "السقا" فى موسمين رمضانيين متتاليين، حيث من المعروف أنه يقدم عملا دراميا كل عامين أو ثلاثة.

وتصدر اسم الفنان أحمد السقا، مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمجرد نشر خبر تعاقده على المشاركة في مسلسل الاختيار3.



وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الخبر الذي تم تداوله، ولاقى الكثير من التعليقات حيث قالت آنتي مونا، من رواد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك": "لايق عليه"، واتفقت معها في الرأي عبير الشعراوي قائلًة: "هيكون جزء قوي زي اللي قبله السقا ليه جمهوره وهو غول تمثيل".

وعلق هشام السيوفي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "السقا كسبان دائمًا في دور الضابط، إن شاء الله يكون جزء مميز وجامد زي اللي قبله من جزءين"، وكتبت أميرة أبو العز: “واثقين في أداء أحمد السقا إنه هيكون مختلف عن كل أعماله السابقة، وهيقدر يعمل جزء عظمة”.



وظهر "السقا" كضيف شرف فى الجزئين السابقين من مسلسل "الاختيار"، واستطاع أن ينال استحسان الجمهور الذين وصفوه بالمؤثر.



"الاختيار 2" كان من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي تأليف هاني سرحان إخراج بيتر ميمي، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم أسماء أبو اليزيد، محمد حلاوة، والراحل هادي الجيار.