تحقيقات النيابة في تورط شخصين في التنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر، حول واقعة ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار، أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى الحفر والبحث عن القطع الأثرية في مناطق مصر القديمة، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم منشأة ناصر مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الأتم.

تبين من التحقيقات أيضا، أن المتهمين أحرزا معدات حفر وأدوات كهربائية، لاستخدمها في التنقيب عن الآثار، وحبال وأجنة حديدية، ومعدات رفع رمال، وكشافات إضاءة ومولدات كهرباء.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في التنقيب عن الآثار، وكلفت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار فى منطقة منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها ، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر- أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.