الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات النيابة في تورط شخصين في التنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر، حول واقعة ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار، أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى الحفر والبحث عن القطع الأثرية في مناطق مصر القديمة، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم منشأة ناصر مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الأتم.

تبين من التحقيقات أيضا، أن المتهمين أحرزا معدات حفر وأدوات كهربائية، لاستخدمها في التنقيب عن الآثار، وحبال وأجنة حديدية، ومعدات رفع رمال، وكشافات إضاءة ومولدات كهرباء.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في التنقيب عن الآثار، وكلفت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار فى منطقة منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها ، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر-  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

منشأة ناصر التنقيب عن الآثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

خرج من المستشفى.. زوجة نضال الشافعى تكشف تفاصيل حالته الصحية

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الرئيس العراقى: الانشغال بالصراع فى المنطقة سيخلق فرصة لعودة الإرهاب وتنظيماته

بعد عودتها من سويسرا.. «العوضى» يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

جدول فعاليات مؤتمر العامية المصرية في دورته الخامسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

بسنت حسن

العنتيل وبنت النيل

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصرى الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالخليل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة بينهم أسرى محررون

"انزل يا بيبي".. آلاف النشطاء اليمينيين يتظاهرون ضد بينيت فى إسرائيل