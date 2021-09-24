الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي يصدر قرارًا بإلغاء حظر التجول

الرئيس التونسى قيس
الرئيس التونسى قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قرارا بإلغاء حظر التجول الذي كان مفروضا لمواجهة تفشي فيروس كورونا مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الرئاسة التونسية فى بيان لها اليوم الجمعة أن الرئيس قيس سعيد قرر إلغاء منع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب تونس، وذلك بداية من غدا السبت .

وبحسب البيان قرر سعيد بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، إلغاء منع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب البلاد، وذلك بداية من يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على الساعة منتصف الليل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات التالية:
- السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.
- تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل.
- تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.
- إجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة.
- إجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات.
- تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها.
- تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

وانطلقت الإثنين الماضى، في تونس حملة التطعيم ضد فيورس كورونا المستجد، للأشخاص ذوي الإعاقة الأعمار من 18 عاما وأكثر بالإضافة إلى العاملين بمؤسسات وجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز التابعة لها.
وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان أصدرته أن هذه الحملة ستتواصل على مدى 10 أيام.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التطعيم ستكون على مدار أيام الأسبوع بكل مراكز الرعاية الأساسية في جميع الجهات.

الرئيس التونسي كورونا حظر التجول إجراءات احترازية تونس

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وائل لطفي

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