«على ضفاف النيل».. مصر تُشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطنى الـ91

شاركت مصر - على مدار يومين متتالين - المملكة العربية السعودية، في احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ91، حيث شهدت السفارة السعودية بالقاهرة، عددًا من مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية للمملكة، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة المصرية.

واتشحت سفارة المملكة باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي، فيما حمل نهر النيل أعلام المملكة العربية السعودية، وزينت الألعاب النارية سماء القاهرة.

وكتب السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «سفارة الوطن الحبيب في القاهرة تزهو باليوم الوطني السعودي على ضفاف النيل».

وأضاف: «91 عامًا ووطننا الحبيب يزداد علوًا وارتقاءً.. أدام الله على بلادنا رفعتها وفخرها وأمنها وازدهارها».

وبحسب السفارة السعودية بالقاهرة، احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر السفير أسامة نقلي، وزملائه منسوبي السفارة، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وذلك في ظل الاجراءات الاحترزاية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي اليوم الثاني من احتفالات سفارة المملكة، استقبل السفير السعودي بالقاهرة، أعضاء الحكومة المصرية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار الشخصيات.

ونظم السفير، حفل استقبال رسمي حضره وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ممثلاً عن الحكومة المصرية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسئولين المصريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين.

كما حضره مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها.

وقال السفير أسامة نقلي، في كلمةٍ له بهذه المناسبة: «نحتفي اليوم بكل فخر واعتزاز وشموخ بعزة وطن يسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة.. ونفخر بما وصلت إليه العلاقات السعودية المصرية من مستوى متنامي يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم».

وأضاف:«إن المملكة تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يحركها طموح يصل عنان السماء وتأبى إلا أن تكون في طليعة الصفوف في المجالات كافة».

وشاهد الحضور عددًا من الفقرات الثقافية والوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء، وما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، حيث صدر مرسوم ملكي يقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية هو اليوم الوطني السعودي.

جانب من اللقاء

السفارة السعودية بالقاهرة