الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تكريم نجلاء بدر وصناع مسلسل بين السما والارض في المعهد العالي للفنون

نجلاء بدر
نجلاء بدر

كرم المعهد العالي للفنون المسرحية، الفنانة نجلاء بدر والمخرج ماندو العدل وعدد من فريق عمل مسلسل "بين السما والأرض"، وذلك بتواجد عدد كبير من طلاب المعهد .

وقامت إدارة المعهد بتكريم نجلاء بدر عن دورها المميز في العمل، والذي لاقى ردود أفعال إيجابية للغاية خلال عرضه بشهر رمضان الماضي، وهو العمل الذي يتكون من 15 حلقة وعرض في الجزء الأول من شهر رمضان .

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نجلاء بدر

كما كرمت إدارة الاكاديمية المخرج ماندو العدل الذي تفوق على نفسه خلال العمل، من خلال إظهاره بشكل جيد للمشاهد، ليكون العمل ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان .

وقام طلاب المعهد بعرض عمل "توشريت" وهو العمل الذي يتحدث عن قضية وطن فى لحظات حرجة ما بين الأرض و الدم و التمسك بالنصر أو التفريط و الانتهاز و الاستسلام للهزيمة، والعرض من تأليف مينا بيباوى وإخراج خالد شكرى .

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نجلاء بدر

وضم المسلسل 15 حلقة، وبطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثي، ندا موسى، نورهان، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، مصطفى درويش، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.

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نجلاء بدر

وتدور أغلب أحداث العمل داخل لوكيشن على شكل "أسانسير" باستديوهات عويجة، بالقرب من بوابات طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتستمر فى هذا اللوكيشن الأساسي للمسلسل لمدة 15 يوما حتى الانتهاء من تصوير أخر مشهد .

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نجلاء بدر
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