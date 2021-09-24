مطران أسيوط يرأس السيامة الكهنوتية لمينا الفرنسيسكاني بكنيسة سان جوزيف 30 سبتمبر

يترأس الأنبا كيرلس وليم، مُطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، يوم الخميس المُقبل الموافق 30 من سبتمبر الجاري، طقس السيامة الكهنوتية للأخ مينا حنا الفرنسيسكاني، وذلك في تمام الساعة السادسة بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة.

وعلى صعيد آخر، استكمل الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، زيارته الرعوية بمحافظة الأقصر، واحتفلت العائلة الفرنسيسكانية في مصر والعالم بعيد جروحات القديس فرنسيس الأسيزي.

وترأس الخادم الإقليمي للرهبنة بمصر القداس الألهي والاحتفالية في كنيسة العائلة المقدسة بالأقصر، وشارك بالصلاة الأب الفاضل ميلاد رزق راعي الكنيسة،والأب الفاضل شنودة نصيف، والأب الفاضل يوسف ميخائيل، والأب الفاضل أغسطينوس من الجماعة الرهبانية بالأقصر , كما شارك بالحضور الراهبات الفرنسيسكانيات وأعضاء الرهبنة العلمانية الثالثة الفرنسيسكانية .

وشارك بالحضور الأبناء المنتمين للأنشطة الفرنسيسكانية البراعم والزهيرات والزهور والأزهار مع خادمات وخدام هذه الأنشطة.

وشارك الأب مراد، بكلمة قصيرة مؤكدا للأبناء المنتمين لكل هذه الأنشطة المعاني البسيطة والهامة الموجودة في الوعد وأهمية العمل على تطبيقها في الحياة ، وفي نهاية الاحتفالية شكر الأب الراعي جميع المشاركين في هذه المناسبة الفرنسيسكانية الهامة.