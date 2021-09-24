الجمعة 24 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2021

بطاقة التموين
بطاقة التموين

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ أطلاق المنظومة الإلكترونية للتموين لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وكيفية إضافة المواليد الجدد وعدد المستفيدين من منظومة التموين.


رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل في مصر

يمكن للملايين من مستحقي دعم السلع الغذائية التي تمنحها الدولة لأفراد محدودي ومتوسطي الدخل الاستعلام عن البطاقة التموينية من خلال الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية بحيث يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم 9136 برقم البطاقة المكون من 12 رقم ويتم الرد تلقائيا برسالة تحتوي على رقم سري ويقوم صاحب البطاقة الراغب في الاستعلام بتسجيل الدخول عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام والرقم السري الذي تم إرساله مسبقا والضغط على زر الإستعلام فتظهر كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عنها.

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كيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية 2021

يستطيع الملايين من مستحقي دعم السلع الغذائية من الذين يملكون بطاقات تموينية إضافة أقاربهم من الدرجة الأولى للحصول على حصصهم التي خصصتها لهم الدولة من السلع المدعمة و فروق العيش وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة إضافة المواليد الجدد
  • كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة في الخانات المخصصة لذلك
  • كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم
  • كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم كاملة
  • تحميل كافة المستندات المثبتة البيانات المطلوبة
  • الضغط على زر الحفظ

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رابط منظومة التموين والدعم في مصر

عدد المستفيدين من منظومة التموين في مصر

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل و عدد المستفيدين من المنظومة التموينية من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكدت تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية الصادرة مؤخرا أن هناك أكثر من 5 مليون بطاقة تموينية تضم نحو 64 مليون مستفيد بالإضافة إلى 73 مليون مواطن مستفيدين من عدم فروق الخبز بإجمالي دعم مالي 89 مليار جنيه.

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