الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الطيران السعودي
الطيران السعودي

الطيران السعودي الدولي اليوم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتحصد نسب مشاهدة عالية يوميا، وذلك منذ إغلاق حركة الطيران بين البلدين في فبراير الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد فتح الطيران المباشر وخطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.

آخر أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم

لم يتم تحديد موعد لانطلاق رحلات الطيران المباشر بين مصر والسعودية خاصة وأن مصر ما زالت على قائمة حظر دخول الأراضي السعودية إلا لبعض الفئات المستثناة وتجرى حاليا قيادات وزارة الطيران المدني اتصالات هاتفية لتحديد مواعيد رسمية لفتح الطيران الدولي واستقبال الرحلات المصرية داخل الأراضي السعودية خاصة مع توافر ملايين من جرعات لقاحات كورونا المستجد كوفيد 19 لكافة المواطنين في مصر رغم اندلاع الموجة الرابعة وتزايد أعداد المصابين، حيث يعمل الفيروس على تعطيل كافة أنشطة الجسم عن العمل مما تتسبب في الوفاة الفورية.

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استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

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تفاصيل قرار رفع تعليق الطيران السعودي الدولي المباشر اليوم للقادمين بعد اللقاح

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عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

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اقرأ الجديد عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية والطيران السعودي الدولي 2021

خطوات تسجيل بيانات الراغبين في السفر عبر موقع كورونا 

فعلت وزارة الصحة المصرية أيقونة جديدة داخل الموقع الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا للمسافرين للخارج لتسهيل حصولهم على الجرعات الراغبين بها حيث يمكن تسجيل بياناتهم بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة تسجيل البيانات
  • كتابة بيانات الراغب في الحصول على لقاح كورونا كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
  • اختيار منطقة تلقي اللقاح
  • اختيار الفئة  المستهدفة (المسافرين، أصحاب الأمراض المزمنة، فريق طبي، كبار السن،....)
  • تحميل بطاقة الرقم القومي
  • كتابة بيانات التواصل رقم التليفون أو البريد الإلكتروني
  • تأكيد الطلب بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بها كود تسجيل الطلب
  • الضغط على زر الحفظ

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اخبار الطيران السعودي المصري 2021

الفئات المستثناة من حظر الطيران المصري السعودي 

استثنت القيادات السعودية بعض الفئات من حظر الطيران السعودي الدولي اليوم من العمالة المصرية التي تعمل في السعودية وهم متلقي جرعتي لقاح كورونا داخل الأراضي السعودية والدبلوماسيين والرعايا السعوديين حيث يمكن لهؤلاء الفئات حجز رحلات طيران مباشر بين البلدين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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