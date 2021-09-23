آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

الطيران السعودي الدولي اليوم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتحصد نسب مشاهدة عالية يوميا، وذلك منذ إغلاق حركة الطيران بين البلدين في فبراير الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد فتح الطيران المباشر وخطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.

آخر أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم

لم يتم تحديد موعد لانطلاق رحلات الطيران المباشر بين مصر والسعودية خاصة وأن مصر ما زالت على قائمة حظر دخول الأراضي السعودية إلا لبعض الفئات المستثناة وتجرى حاليا قيادات وزارة الطيران المدني اتصالات هاتفية لتحديد مواعيد رسمية لفتح الطيران الدولي واستقبال الرحلات المصرية داخل الأراضي السعودية خاصة مع توافر ملايين من جرعات لقاحات كورونا المستجد كوفيد 19 لكافة المواطنين في مصر رغم اندلاع الموجة الرابعة وتزايد أعداد المصابين، حيث يعمل الفيروس على تعطيل كافة أنشطة الجسم عن العمل مما تتسبب في الوفاة الفورية.

خطوات تسجيل بيانات الراغبين في السفر عبر موقع كورونا

فعلت وزارة الصحة المصرية أيقونة جديدة داخل الموقع الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا للمسافرين للخارج لتسهيل حصولهم على الجرعات الراغبين بها حيث يمكن تسجيل بياناتهم بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل البيانات

كتابة بيانات الراغب في الحصول على لقاح كورونا كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

اختيار منطقة تلقي اللقاح

اختيار الفئة المستهدفة (المسافرين، أصحاب الأمراض المزمنة، فريق طبي، كبار السن،....)

تحميل بطاقة الرقم القومي

كتابة بيانات التواصل رقم التليفون أو البريد الإلكتروني

تأكيد الطلب بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بها كود تسجيل الطلب

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الفئات المستثناة من حظر الطيران المصري السعودي

استثنت القيادات السعودية بعض الفئات من حظر الطيران السعودي الدولي اليوم من العمالة المصرية التي تعمل في السعودية وهم متلقي جرعتي لقاح كورونا داخل الأراضي السعودية والدبلوماسيين والرعايا السعوديين حيث يمكن لهؤلاء الفئات حجز رحلات طيران مباشر بين البلدين.