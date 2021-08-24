تفاصيل قرار رفع تعليق الطيران السعودي الدولي المباشر اليوم للقادمين بعد اللقاح من أكثر الكلمات البحثية الحالية عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة البحثية عقب دقائق فقط من إصدار المملكة العربية السعودية لقرار رفع الحظر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسماء الدول التي تم رفع أسمائهم من الحظر.

قرار رفع تعليق الطيران السعودي الدولي المباشر اليوم للقادمين

أصدرت المملكة العربية السعودية منذ قليل قرار بتعليق الطيران من الدول التي تم حظر دخول رعاياها من دخول الأراضي السعودية من بينها مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للإجراءات الاحترازية المتعارف عليها في السفر بين الدول يأتي وضع مصر على قائمة الحظر كإجراء احترازي من تفادي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فيما تتخذ وزارة الطيران المدني حاليا إجراءات عودة الطيران المباشر بين الدولتين وخضوع الراغبين للسفر لكافة الضوابط التي أعلنت عنها المملكة في قرارها.

ضوابط عودة الطيران المصري السعودي المباشر 2021

وضعت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية والممثلة في وكالة الوزارة للشؤون القنصلية ضوابط لعودة الطيران الدولي للدول التي فرض عليها الحظر من بينهم جمهورية مصر العربية وهي تلقي الراغبين في العودة جرعتي اللقاح داخل المملكة العربية السعودية قبل مغادرتهم الأراضي السعودية حيث تعتمد وزارة الصحة السعودية وهي فايزر ومودرنا واسترازينتكا وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون حيث يسمح لهم العودة مباشرة على أن تطبق عليهم كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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تفاصيل قرار رفع تعليق الطيران السعودي الدولي المباشر اليوم للقادمين بعد اللقاح من أبرز الكلمات الحثية حاليا على كافة المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث رفعت المملكة العربية السعودية حظر الطيران عن 33 دولة هي (الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، فرنسا، جنوب إفريقيا، إيطاليا، سويسرا، السويد، المانيا، الارجنتين، البرازيل، اليابان، إندونسيا، الصين، تركيا، الهند، باكستان، إيران، ليبيريا، غينيا، جزر فيرو، البرتغال، إيرلندا، أرمينيا، الجبل الأسود، مقدونيا، نيكاراغورا، هونج كونج، مكاو، تايوان، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، كوراكاو).