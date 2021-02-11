الاستعلام عن بطاقة التموين الجديدة من موقع دعم مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل رابط موقع دعم مصر الموقع الرسمي لوزارة التموين وبوابة مصر الرقمية للاستعلام عن بطاقة التموين الجديدة و حددت طريقة الاستعلام عن بدل فاقد بطاقة التموين وبدل تالف بالإضافة إلى رقم الخط الساخن لمعرفة الرقم السري وتفعيل البطاقات الجديدة للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين الجديدة

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين الجديدة وكيفية التعرفة على أعداد الأفراد المسجلين في بيانات البطاقة من خلال رابط موقع دعم مصر الموقع الرسمي للخدمات التموينية في إطار حرصنا على توفير خدمة مميزة لمتابعينا عبر الخطوات الآتية:-

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا .

- يسجل المواطن رقم الموبايل الخاص به للمراجعة بشرط أن يكون مسجلا باسمه أو باسم أحد المستفيدين في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.

- يشترط أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين

كما وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم الخط الساخن للاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة الاستعلام عن بيانات بطاقة التموين والاستعلام عن تاريخ صدور البطاقات عبر رقم 91237.

استعلام عن بدل تالف بطاقة التموين وبدل فاقد

كما وفرت وزارة التموين خدمة الاستعلام عن بدل التالف والفاقد لبطاقة التموين ضمن خدمات موقع دعم مصر.

بعد ذلك يتم من خلال اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام من قائمة خدمات المواطنين من قائمة بدل تالف فاقد، ثم لموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

وفي الخطوة التالية يتم تسجيل رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط على خانة دخول ليظهر، بعدها اسم أحد أفراد البطاقة والمطلوب إدخال الرقم القومي الخاص بهذا المستفيد.

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