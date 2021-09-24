أخبار درجة الحرارة في مصر اليوم الجمعة 24-9-2021

درجة الحرارة اليوم في مصر.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة، في مختلف المحافظات حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا نهارا وتنخفض ليلا على جميع أنحاء الجمهورية بينما تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والصعيد.

فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وتشهد مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة.

درجة الحرارة اليوم في مصر اليوم الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجة الحرارة خلال تلك الأيام في محافظات مصر اليوم الأربعاء سوف تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وتقل تدريجيا ابتداء من الجمعة حيث تشهد القاهرةً طقس حار رطب نهارا على القاهرةً الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وترصد الدستور لقرائها في بعض المحافظات خلال السطور التالية، وفيما يلي بيان درجة الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات

القاهرة الكبرى : درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٠ والصغري ٢٠

الاسكندرية : درجة الحرارة العظمى ٢٨ الصغرى ٢٣

الاقصر : درجة الحرارة العظمي ٣٩ الصغري ٢٣

اسوان : درجة الحرارة العظمي ٣٩ الصغري ٢٣

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٣ والصغري ٢٤

السواحل الغربية : درجة الحرارة العظمي ٣٢ والصغري ٢٤

الوجة البحري : درجة الحرارة العظمي ٣٠ والصغري ٢٥

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجات الحرارة العظمي ٣١ والصغري ٢٣

جنوب سيناء : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٢ الصغري ٢٥

البحر الاحمر : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٢ الصغير ٢٦

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٩ والصغري ٢٤

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي اليوم ٣٩ والصغري ٢٥

اقرأ أيضاً

الرياح

وأضافت الأرصاد الجوية أن الأيام القادمة تشهد نشاط للرياح على فترات متقطعة. تصل الي ٥٠ /٦٠ ك في الساعة بينما تعتدل الرياح على القاهرة الكبرى وضواحيها وبعض محافظات الصعيد، كذلك تقل نسب الإحساس بالحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء تدريجيا ابتداء من الاثنين المقبل.

الشبورة

تشهد الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نشاط الشبورة المائية، بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحب منخفضة وذلك يساعد بشكل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبري درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٦٠ والصغرى إلى٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى إلى ٦٠ والصغرى ٤٥ ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٢٥ بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمى ١٥ للصغرى.