الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار.. حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس، مع بداية فصل الخريف رسميًا، ويكون الطقس اليوم فى القاهرة مائل للحرارة.

انخفاض تدريجي

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة الفجر.

وأضاف شاهين، أنه سيكون هناك نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يقرب 4 أمتار في عُمق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار ولكن مع نهاية اليوم على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

أمطار

وأكدت الأرصاد أن هناك انخفاضًا تدريجيًا فى درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم، ويكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 23 سبتمبر إلى الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، حيث يسود تحسن نسبي في الاحوال الجوية وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقي الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وسرعة الرياح بين 50 و60 كم/ الساعة، ويرتفع الموج بين 3 و4 أمتار، أما البحر الأحمر فيرتفع بين 2و2.5 مترًا.

وأكدت الأرصاد على أن درجات الحرارة تتراوح بين ٣٠ و ٣٢ درجة مئوية إلى أن تصل في طقس الثلاثاء المقبل على الاتي :القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والمحسوسة 33، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والمحسوسة 32، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والمحسوسة 37 درجة.