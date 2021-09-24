الجمعة 24 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

السلطات الأمريكية تعلن الإمساك بثور هارب وراوغ الباحثين لمدة شهرين

الثور بارني
الثور بارني

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، إنه جرى الإمساك بثور هرب من مزرعة في لونج آيلاند وراوغ الباحثين عنه لمدة شهرين، وفقا لفرانس برس.

وقال روي جروس، رئيس جمعية الرفق بالحيوان في مقاطعة سوفولك، في بيان صحفي، إن الثور الذي يبلغ وزنه 1500 رطل (680 كيلوجرام)، والملقب ببارني، تمت السيطرة عليه في وقت متأخر، اول أمس الأربعاء، من قبل موظفين من جمعية "سكايلاندز لإيواء وإنقاذ الحيوانات".

وأظهرت الصور التي نشرتها محمية الحيوانات على فيسبوك الثور على فراش من القش داخل مقطورة.

وقالت الجمعية: "انظروا من وجدناه يطوف حول لونج آيلاند، إنه طفل وسيم".

وقال جروس إن شرطة مقاطعة سوفولك استخدمت طائرات مسيرة ومروحيات للمساعدة في الإمساك بالثور، الذي سيعيش أيامه في محمية سكايلاندز في وانتاج بولاية نيوجيرسي.

كان عناصر الإنقاذ يفتشون عن الحيوان منذ أن اخترق السياج في مزرعته في 20 يوليو الماضي، لكنه ظل في حالة هروب بينما نشر سكان المنطقة مشاهدات له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جروس: "نود أن نشكر الجميع على دعمهم واهتمامهم وكذلك مجموعات الإنقاذ التي ساعدت أيضا خلال هذه المحنة، عمل رائع من التعاون من قبل جميع المشاركين.

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، إنه جرى الإمساك بثور هرب من مزرعة في لونج آيلاند وراوغ الباحثين عنه لمدة شهرين، وفقا لفرانس برس.

وقال روي جروس، رئيس جمعية الرفق بالحيوان في مقاطعة سوفولك، في بيان صحفي، إن الثور الذي يبلغ وزنه 1500 رطل (680 كيلوجرام)، والملقب ببارني، تمت السيطرة عليه في وقت متأخر، اول أمس الأربعاء، من قبل موظفين من جمعية "سكايلاندز لإيواء وإنقاذ الحيوانات".

وأظهرت الصور التي نشرتها محمية الحيوانات على فيسبوك الثور على فراش من القش داخل مقطورة.

وقالت الجمعية: "انظروا من وجدناه يطوف حول لونج آيلاند، إنه طفل وسيم".

وقال جروس إن شرطة مقاطعة سوفولك استخدمت طائرات مسيرة ومروحيات للمساعدة في الإمساك بالثور، الذي سيعيش أيامه في محمية سكايلاندز في وانتاج بولاية نيوجيرسي.

كان عناصر الإنقاذ يفتشون عن الحيوان منذ أن اخترق السياج في مزرعته في 20 يوليو الماضي، لكنه ظل في حالة هروب بينما نشر سكان المنطقة مشاهدات له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جروس: "نود أن نشكر الجميع على دعمهم واهتمامهم وكذلك مجموعات الإنقاذ التي ساعدت أيضا خلال هذه المحنة، عمل رائع من التعاون من قبل جميع المشاركين.

 

السلطات الأمريكية لونج آيلاند رئيس جمعية الرفق بالحيوان الحيوانات إنقاذ الحيوانات سكايلاندز فيسبوك ولاية نيوجيرسي وسائل التواصل الاجتماعي الباحثين آيلاند وراوغ

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